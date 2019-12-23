Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
Цього року вперше столична дитяча залізниця працює взимку
Мер Києва Віталій Кличко показав, як столична дитяча залізниця приймає малюків взимку. Відео казкового потягу дитячої залізниці, що в Сирецькому парку, він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Друзі! Цього року вперше столична дитяча залізниця, що в Сирецькому парку, не пішла взимку в відпустку і радо приймає дітлахів. Це одна з дев’яти дитячих залізниць в Україні та єдина, що має дві автономних станції. Між іншим, вокзал станції «Київ-Пасажирський дитячий» цього року увійшов до Книги рекордів Гіннеса, як перша у світі міні-копія діючого Центрального залізничного вокзалу в Києві», - зазначив у дописі до відео Кличко.
Він підкреслив, що тільки в столиці на дитячій залізниці, окрім тепловозів, є паровоз 1932 року виробництва. Ще однією особливістю цієї залізниці є наявність найбільшого в Європі вузькоколійного віадука довжиною 100 метрів та висотою – 25 метрів.
У вагонах дитячої залізниці є опалення, освітлення, відеоспостереження, сучасні інформаційні монітори і навіть Wi-Fi.
Тільки за літній сезон цього року столична дитяча залізниця перевезла понад 100 тисяч пасажирів.
«А тепер і взимку київські школярі зможуть вивчати секрети професії залізничників. А на свята залізниця запрошує киян та гостей міста проїхатися дитячим новорічним потягом. Його прикрасили ілюмінацією та гірляндами», - додав Кличко.
Раніше «Главком» опублікував фото і відео дитячої залізниці у казкових вогнях.