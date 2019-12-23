Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)



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Фото: пресслужба мера Києва

Цього року вперше столична дитяча залізниця працює взимку

Мер Києва Віталій Кличко показав, як столична дитяча залізниця приймає малюків взимку. Відео казкового потягу дитячої залізниці, що в Сирецькому парку, він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Цього року вперше столична дитяча залізниця, що в Сирецькому парку, не пішла взимку в відпустку і радо приймає дітлахів. Це одна з дев’яти дитячих залізниць в Україні та єдина, що має дві автономних станції. Між іншим, вокзал станції «Київ-Пасажирський дитячий» цього року увійшов до Книги рекордів Гіннеса, як перша у світі міні-копія діючого Центрального залізничного вокзалу в Києві», - зазначив у дописі до відео Кличко.

Він підкреслив, що тільки в столиці на дитячій залізниці, окрім тепловозів, є паровоз 1932 року виробництва. Ще однією особливістю цієї залізниці є наявність найбільшого в Європі вузькоколійного віадука довжиною 100 метрів та висотою – 25 метрів.

У вагонах дитячої залізниці є опалення, освітлення, відеоспостереження, сучасні інформаційні монітори і навіть Wi-Fi.

Тільки за літній сезон цього року столична дитяча залізниця перевезла понад 100 тисяч пасажирів.

«А тепер і взимку київські школярі зможуть вивчати секрети професії залізничників. А на свята залізниця запрошує киян та гостей міста проїхатися дитячим новорічним потягом. Його прикрасили ілюмінацією та гірляндами», - додав Кличко.

Раніше «Главком» опублікував фото і відео дитячої залізниці у казкових вогнях.