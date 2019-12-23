  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)

    • Розсилка
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Фото: пресслужба мера Києва

    Цього року вперше столична дитяча залізниця працює взимку

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як столична дитяча залізниця приймає малюків взимку. Відео казкового потягу дитячої залізниці, що в Сирецькому парку, він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Цього року вперше столична дитяча залізниця, що в Сирецькому парку, не пішла взимку в відпустку і радо приймає дітлахів. Це одна з дев’яти дитячих залізниць в Україні та єдина, що має дві автономних станції. Між іншим, вокзал станції «Київ-Пасажирський дитячий» цього року увійшов до Книги рекордів Гіннеса, як перша у світі міні-копія діючого Центрального залізничного вокзалу в Києві», - зазначив у дописі до відео Кличко. 

    Він підкреслив, що тільки в столиці на дитячій залізниці, окрім тепловозів, є паровоз 1932 року виробництва. Ще однією особливістю цієї залізниці є наявність найбільшого в Європі вузькоколійного віадука довжиною 100 метрів та висотою – 25 метрів.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)
    Столична дитяча залізниця потрапила до Книги рекордів (фото, відео)

    У вагонах дитячої залізниці є опалення, освітлення, відеоспостереження, сучасні інформаційні монітори і навіть Wi-Fi.

    Тільки за літній сезон цього року столична дитяча залізниця перевезла понад 100 тисяч пасажирів.

    «А тепер і взимку київські школярі зможуть вивчати секрети професії залізничників. А на свята залізниця запрошує киян та гостей міста проїхатися дитячим новорічним потягом. Його прикрасили ілюмінацією та гірляндами», - додав Кличко.

    Раніше «Главком» опублікував фото і відео дитячої залізниці у казкових вогнях.

    Віталій Кличко Київ діти Укрзалізниця потяг залізниця новорічні свята кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ