З Києва до Львова на свята запустять додатковий поїзд Інтерсіті+



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Додатковий швидкісний потяг курсуватиме з 27 грудня до 8 січня

Для забезпечення перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят призначено додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 Київ — Львів — Київ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зі Львова потяг відправлятиметься 27, 28, 29 грудня та 3, 4, 7 січня, з Києва - 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 8 січня.

Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 відправиться з Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 05:47 із зупинкою на станції Коростень (01:47-01:48).

У зворотному напрямку зі Львова поїзд № 756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50. На шляху прямування він зупиниться на станції Коростень о 03:56-03:57.

Поїзд курсуватиме з Києва до Львова складом двосистемного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem, у зворотному напрямку — складом електропоїзда ПАТ «КВБЗ» ЕКр1.

Як повідомлялося, станом на 17 грудня Укрзалізниця призначила 30 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.