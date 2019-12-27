На маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий український потяг (фото)



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Український дизель-поїзд ДПКр-3 складається з трьох вагонів Фото: ЦТС

Поїзд розрахований на 470 пасажирів

Сьогодні, 27 грудня, дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу відправився в перший рейс з Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту «Бориспіль».

Пасажирами першого рейсу на лінії Kyiv Boryspil Express, крім звичайних пасажирів, стали журналісти, представники Укрзалізниці і Крюківського вагонобудівного заводу. Про це повідомляє ЦТС.

Поїзд складається з трьох вагонів, що дозволить перевозити більшу кількість пасажирів в години пік.

Найбільш просторим є проміжний вагон, в якому передбачено 61 місце за схемою 2х2, є санітарний модуль. В одному з головних вагонів 58 місць за схемою 2х3, там же є купе стюарда. В іншому головному вагоні - 51 місце, в цьому вагоні знаходиться санітарний модуль збільшеного розміру для пасажирів з особливими потребами, є місце для колясок. Всього поїзд розрахований на 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць.

Пасажирські місця обладнані індивідуальними розетками з USB-роз'ємами, в салоні встановлені інформаційні монітори, також є три салонних кондиціонери.

Спеціально для маршруту до «Борисполя» виробники потягу додатково встановили 6 блоків стелажів для багажу.

Нагадаємо, що спочатку Укрзалізниця планувала закупити шість подібних дизель-поїздів. Пізніше стало відомо, що УЗ зможе закупити в 2019 році тільки один дизель-потяг ДПКр-3. У проекті фінплану Укрзалізниці на 2020 рік закупівля будь-яких регіональних дизель-поїздів не планується.

Також була озвучена ціна поїзда - 177 млн грн. Термін служби складає 40 років. Поїзд може працювати в діапазоні температур від -40 до +40 градусів.

Наводимо розклад руху дизель-поїзда за маршрутом Київ - аеропорт «Бориспіль».

Нагадаємо, Kyiv Boryspil Express з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський із Міжнародним аеропортом «Бориспіль». Експреси роблять проміжну зупинку тривалістю 2 хвилини на вокзалі Дарниця.

Курсування поїздів у регулярному режимі почалося 30 листопада 2018 року.

Як повідомлялося раніше, до кінця цього року Укрзалізниця планує відкрити на маршруті бориспільського експресу станцію «Видубичі» та запустити новий поїзд українського виробництва. Наразі на маршруті курсують поїзди PESA.

Лише за перший рік експресом скористалися майже 1 млн пасажирів.