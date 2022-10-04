Стало відомо, скільки українських шкіл готові до опалювального сезону
Понад 10,5 тис. шкіл вже готові до опалювального сезону
Понад 10,5 тис. шкіл вже готові до опалювального сезону – це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.
«На сьогодні, за результатами обстеження, вже більше ніж 10,5 тисячі шкіл готові до опалювального сезону, це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти», – сказав Шкарлет.
Він додав, що в деяких регіонах до опалювального сезону готові 100% закладів освіти. Це Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська області. На 99% готові, за словами Шкарлета, Одеса та Київ.
Нагадаємо, до першого вересня в Україні було відкрито 6 786 шкіл.
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