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Стало відомо, скільки українських шкіл готові до опалювального сезону

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українських шкіл готові до опалювального сезону
В деяких регіонах до опалювального сезону готові 100% закладів освіти
фото з відкритих джерел

Понад 10,5 тис. шкіл вже готові до опалювального сезону

Понад 10,5 тис. шкіл вже готові до опалювального сезону – це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

«На сьогодні, за результатами обстеження, вже більше ніж 10,5 тисячі шкіл готові до опалювального сезону, це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти», – сказав Шкарлет.

Він додав, що в деяких регіонах до опалювального сезону готові 100% закладів освіти. Це Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська області. На 99% готові, за словами Шкарлета, Одеса та Київ.

Нагадаємо, до першого вересня в Україні було відкрито 6 786 шкіл.

 

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Теги: школа опалювальний сезон Сергій Шкарлет

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