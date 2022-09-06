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Скільки шкіл готові до навчального року: відповідь уряду

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Скільки шкіл готові до навчального року: відповідь уряду
Обстріли рашистів зруйнували безліч українських закладів освіти
фото з відкритих джерел

Діти мають змогу навчтися як онлайн, так і очно

До першого вересня в Україні було відкрито 6 786 шкіл. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на традиційному брифінгу уряду.

За його словами, готовність навчальних закладів до 2022-2023 навчального року була наступною:

  • 4 599 шкіл - мають обладнані укриття
  • 2 187 шкіл - мають укриття на відстані до 100 м від закладу
  • 3 093 школи плануються відкрити до 15 вересня цього року
  • 3 998 шкіл поки не відкриваються через відсутність укриттів
  • 1 889 шкіл розташовані на відстані мінімум 40 км від кордону або зони бойових дій

«Довідник з відбудови українських міст вже повністю завершений та буде презентований найближчим часом», – повідомив Тимошенко.

Скільки шкіл готові до навчального року: відповідь уряду фото 1

Нагадаємо, жителі Київщини відновлюють будівлі, які були зруйновані внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ Росії. Зокрема, активно відбудовується селище Макарів на Київщині, яке зазнало суттєвих руйнувань через війну. У мережі активно обговорюють фото відбудованого торгового центру у місті, який був зруйнований під час бойових дій. 

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Теги: ремонт Кирило Тимошенко діти навчання, школа, освіта школа

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