Яка освіта краща: українська чи західна? Відомі бізнесмени влаштували суперечку

Чоловіки посперечалися через рівень викладання математики

Український бізнесмен Ігор Гуменний розповів, де навчаються четверо його дітей шкільного віку та порівняв систему освіти в Європі та в Україні.

«Старший син – студент. Навчається в США, Kansas State University. Навчання в них з 29 серпня, і не у всіх однаково, хтось починає з 15 вересня.

Другий син в Англії – King's School Ely. В цій школі навчання з 5 вересня. В Харкові він закінчив 27 фізмат-ліцей, в Англії, виступає за свою школу, в команді на олімпіаді по математиці. Команда школи зайняла друге місце.

Молодша дочка навчається в Берліні, в BBIS (Berlin Brandenburg International School) плюс кожен вечір в неї буде онлайн-урок математики і української мови від нашого харківського 27 фізмат-ліцею, де вона також навчалась до війни. Навіть під обстрілами наш фізмат-ліцей впровадив для учнів крутий додаток. Так що зараз для неї німецька школа – лайт-версія, порівняно з фізматом. Наймолодший син пішов в перший клас в цій же школі. Зразу акцент на мови.

«В землі Бранденбург навчальний рік починається з 22 серпня. Взагалі, в Німеччині, в різних землях початок навчального року в різний час, десь з 15 серпня по 15 вересня. І ще в Німеччині, на відміну від України не має вибору, коли віддавати дітей в школу в 6,чи в 7, обов‘язкова освіта з 6. За порушення батьків штрафують», – написав бізнесмен.

На думку Ігоря Гуменного, в українських школах добре викладають точні предмети.

«Але однозначно ми відстаємо в інтеграції в єдиний сучасний англомовний світ. Нам потрібно вводити англійську з першого класу і вводити в усі школи окремі предмети, викладання на англійському», – робить висновок бізнесмен.

Водночас його друг, викладач математики Петро Чернишов вважає, щодо точних предметів бізнесмен помиляється. Просто його дітям пощастило навчатися у супер-відомому харківському ліцеї №27, що є «головним постачальником українських медалістів на міжнародних математичних олімпіадах». Насправді ж, стан викладання математики в Україні – жахливий. Уже кілька років Чернишов веде проєкт – «Контора Пі» – навчання талановитих школярів та вчителів математики в Україні та бачить – більшість учителів не здобувають нові знання після закінчення педагогічного вишу, проводять уроки за конспектами двадцятирічної давнини, погано володіють математикою навіть на шкільному рівні, не знають жодних педагогічних прийомів окрім криків, залякування оцінками та команди «до дошки піде …».

У коментарях до публікацій зав’язалася суперечка. Одні погоджувалися з тим, що математику в Україні викладають добре, інші ж зауважували, із цим предметом можуть дати раду тільки в окремих навчальних закладах.

«27 школа – це хіба не найкраща в Україні фізматшкола. Особисто знаю її в такій ролі ще з середини 70-х. Там навчались чемпіони республіканських та загальносоюзних олімпіад. Середній рівень по країні значно значно гірший, на жаль».

«Мені дуже подобаються люди, які знають тільки про 27 ліцей в Харкові і фантазують, як у нас все добре з математикою. Логіка типу раз біля ВР стоять шикарні машини, і у мене шикарна машина, у всіх в країні є прекрасні машини, і взагалі всі багаті. З математикою у нас разів в 100 гірше, ніж з англійською. З логічним мисленням теж жахливо».

«Україна в цьому році зайняла 6 місце в світі на міжнародній олімпіаді з математики, 3 місце в індивідуальному заліку. Я викладаю вищу математику в гімназії в Нідерландах і скажу Вам, що наша система освіти дійсно одна з найкращих в Європі».

«Земля Бранденбург і Берлін мають дуже слабку математику. На жаль. Шкільна освіта в Німеччині переживає зараз не найкращі часи. Вчитель для дитини тут, звісно, друг, але дитина зростає дуже довго в повній вірі про те, що вчитися не треба, бо все і так ок. Вчитель сказав, що я молодець. І нічого, що з 5 обов'язкових завдань ти зробив два найпростіші. Es ist ok. Оцінки починаються в 3 або навіть 4 класі. І тільки тоді дитина починає бачити, і то не завжди, чому треба вчитися, але два або й три найважливіші базові шкільні роки вже позаду. Тому семикласники тут часто-густо ще поспіхом довчають таблицю множення, а ділити так взагалі можуть одиниці. Коли ми тільки приїхали, мене здивувало, що вихователька в дитячому садочку вираховувала, скільки треба дати рештки грошей з 5 євро, якщо я маю їй віддати 2,50, на пальцях.. Вона стояла і рахувала на пальцях. Це була дуже гарна людяна вихователька років 30 за віком. І, мабуть, їй для роботи, головне вміти перерахувати кількість дітей, але все ж таки... Тому освіта за кордоном – це не завжди класно. Це збереже дитині багато нервів, так. Але чи дасть знання...».

«Минулого року кожен третій випускник школи не склав ЗНО з математики навіть на мінімальний прохідний бал. Навряд чи міністр освіти щось із цим може вдіяти, якщо для родин дітей ця ситуація прийнятна. Централізоване управління освітою скоріш навпаки є проблемою».

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