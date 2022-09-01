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День знань під час війни: відомі українці показали своїх школярів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
День знань під час війни: відомі українці показали своїх школярів
Сьогодні, 1 вересня, в Україні – День знань і 190 день війни 
фото: Дмитро Разумков / Facebook

1 вересня частина українських учнів сіла за парти 

Сьогодні, коли Україні відзначає День знань, через війну не всі школярі повернуться за парти. Частина юних українців продовжать освіту в онлайн-режимі, хтось буде вчитися за кордоном. Сотні українських закладів освіти в руїнах після атак російських загарбників. Та все ж попри надзвичайно складну ситуацію, українці знають, що освіта дітей – вкрай важлива.

Відомі українці показали своїх школяриків і розповіли, що для них означає День знань.  

Ексдепутат Леонід Ємець цьогоріч має першокласника.

«Хто куди, а ми в школу! Всіх з 1-м вересня! А нас з 1-м класом!», – написав він і показав фото свого школяра.

День знань під час війни: відомі українці показали своїх школярів фото 1

Заступник голови Харківської обладміністрації, екснардеп Роман Семенуха розповів, що його син теж вперше пішов до школи. Однак через війну це сталося «за сотні км від рідної Слобожанщини!». 

День знань під час війни: відомі українці показали своїх школярів фото 2

«Я впевнений, що вони тепер знатимуть про всіх Шухевичів, Богданів, Сагайдачних та мільйонів інших. Сучасним шухевичам з ЗСУ низький уклін за таку можливість», – написав він.

Ексспікер Дмитро Разумков похвалився сином-першокласником.  

«Із 1 вересня, з Днем знань! Нехай цей навчальний рік буде успішним та спокійним, а всі діти навчаються у безпеці, отримують нові знання та досягнення!», – написав він. 

День знань під час війни: відомі українці показали своїх школярів фото 3

Нардеп Ігор Мосійчук пригадав свої шкільні роки і подякував педагогам. Також він зворушливо звернувся до школярів.

«Дорогі українські школярі, вибачте, що ми дорослі не змогли забезпечити всім вам цього року навчання в рідних школах… Багато хто з вас через трикляту війну, через пряме вторгнення російського агресора вимушено покинув рідну домівку, рідну школу, рідну країну… Хтось навчатиметься онлайн а хтось піде до іншої школи і можливо навіть в іншій країні… але піде і навчатиметься, отримуватиме знання. Головне – ніколи і ніде не забувайте, що ви – українці, що наша нація обов’язково переможе і ви повернетеся до рідної домівки, рідної школи, рідної країни і з новими знаннями отриманими по цілому світу заходитесь відбудовувати та розбудовувати власну державу! Ви найкращі і саме вам належить мирне майбутнє нашої країни!», – вважає нардеп.

Політик показав своє фото зі шкільних років.  

День знань під час війни: відомі українці показали своїх школярів фото 4

«Так я у вже далекому 1979 році в рідних Лубнах на Полтавщині вперше вирушав до країни знань… і до речі навіть зараз у свої 50 продовжую їх здобувати!», – прокоментував Мосійчук.

Письменниця Тамара Горіха Зерня теж має першокласника. Вона повідомила, що війна зламала мрію їхньої родини: що сина до школи поведе за руку тато. Адже її чоловік наразі боронить рідну землю в ЗСУ.

«Першого вересня до першого класу його мав повести за руку тато. Але тато тепер тримає за руку всю Україну, прикриваючи собою наших дітей. Безмежна вдячність Збройним силам України за те, що ми змогли піти до школи у вільному Києві. Дай Боже, щоб цим дітям не довелося воювати, бо їхні батьки знищать нечисть раз і назавжди», – написала авторка. 

День знань під час війни: відомі українці показали своїх школярів фото 5

Речниця фракції «Слуга Народу» Юлія Палійчук розповіла, що не стримала емоцій, коли відвела сина в школу.

«Проплакала майже всю урочисту частину у школі. Наші діти повертаються у свої класи. Наші вчителі ще сильніше вболівають за свою справу. Всі розуміють, що цим діткам дуже непросто, але вони мусять вирости сильними і розумними. Ми стоїмо. Ми сильні. Ми можемо плакати, але ми точно не здаємося», – прокоментувала вона. 

День знань під час війни: відомі українці показали своїх школярів фото 6

Перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Володимир Орлов показав свого школяра. Його син Володимир вперше сів за парту.  

«Цим малим українцям відбудовувати нашу країну. Тож і вчитися треба дуже старанно. Школярам бажаю успіхів. Батькам і педагогам – терпіння. Всім – миру», – прокоментував він. 

День знань під час війни: відомі українці показали своїх школярів фото 7

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учнів у День знань – 1 вересня і наголосив, що попри війну, важливо, що навчальний рік таки розпочався.

Крім того, перша леді України Олена Зеленська звернулася до українських школярів у перший день нового навчального року та подякувала українським захисникам завдяки яким частина шкіл працює в офлайн режимі.

Також дитяча психологиня Катерина Гольцберг у розмові з «Главкомом» далі поради, як діяти педагогам у ситуації, коли в клас приходить дитина, яка під час війни отримала травматичний досвід. За словами фахівчині, під час роботи педагогам слід враховувати такий досвід.

А ще Гольберг дала поради педагогам, як розмовляти з дітьми про війну.

Крім того, психологиня порадила батькам, які тривожаться через навчання в умовах війни, перевірити умови, в яких буде перебувати дитина. Також слід зважати на психологічний стан школяра.  

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Теги: ЗСУ діти освіта школа навчання, школа, освіта

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