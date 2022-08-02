Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ставлять на коліна та розстрілюють своїх: серед окупантів почастішали етнічні конфлікти

Альона Боженко
Сьогодні, 22:05 glavcom.ua
Ставлять на коліна та розстрілюють своїх: серед окупантів почастішали етнічні конфлікти
Рашисти розстрілюють один одного через етнічні конфлікти
фото із відкритих джерел

Між окупантами з республіки Тува та одним із командирів стався конфлікт зі стріляниною

Серед російських окупантів почастішали конфлікти через етнічне походження. Про це повідомляє Служба безпеки України, яке перехопила розмову одного з окупантів.

Зазначається, що між окупантами з республіки Тува та одним із командирів розвідувального батальйону стався конфлікт зі стріляниною.

Загарбник розповідає, що один тувинець із 55-ої бригади РФ вистрелив у командира одного із розвідувальних батальйонів. Тоді офіцер відправив до тувинців БТР з особовим складом, який повинен був приборкати вояк із республіки Тува.

Росіяни вистрелили у трьох тувинців, інших поставили на коліна та змусили перепрошувати. Їм сказали: або вони вибачаються, або їх перестріляють свої ж.

«З огляду на попередні перехоплення, у війську окупантів з’явилася тенденція до самознищення. А решті, хто залишиться, українські захисники допоможуть ліквідуватися на полі бою», – повідомляє СБУ.

Нагадаємо, російські загарбники у розмовах зі своїми родичами не приховують, що використовують в Україні фосфорні боєприпаси – заборонену зброю.  Окупант розповідає батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з «Градів».

Також Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій, яка сталася в Оленівці.

Теги: війна в Україні стрілянина СБУ окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо)
Батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо)
20 липня, 20:23
Росіян, які  відмовляються від подальшої участі у «спецоперації», лякають концтабором
Окупант розповів дружині про погрози відправки до концтабору (аудіоперехоплення)
22 липня, 13:19
Під час штурму одного з сіл Харківщини поранення отримали 100 загарбників 
Рашисти на Харківщині не можуть захопити село: перехоплення СБУ (аудіо)
22 липня, 20:04

Події в Україні

Ставлять на коліна та розстрілюють своїх: серед окупантів почастішали етнічні конфлікти
Ставлять на коліна та розстрілюють своїх: серед окупантів почастішали етнічні конфлікти
Усі люди є вільними: президент відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів
Усі люди є вільними: президент відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
Мер Мелітополя розповів, як і чому окупанти не випускають із міста людей
Мер Мелітополя розповів, як і чому окупанти не випускають із міста людей
Атака на Україну: ЗСУ збили сім із восьми ракет
Атака на Україну: ЗСУ збили сім із восьми ракет
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
20K
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
20K
У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)
15K
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині
14K
Шольц обіцяє Україні зброю, якої немає навіть у німецької армії
10K
Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну 

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту