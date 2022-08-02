Ставлять на коліна та розстрілюють своїх: серед окупантів почастішали етнічні конфлікти

Рашисти розстрілюють один одного через етнічні конфлікти

Між окупантами з республіки Тува та одним із командирів стався конфлікт зі стріляниною

Серед російських окупантів почастішали конфлікти через етнічне походження. Про це повідомляє Служба безпеки України, яке перехопила розмову одного з окупантів.

Зазначається, що між окупантами з республіки Тува та одним із командирів розвідувального батальйону стався конфлікт зі стріляниною.

Загарбник розповідає, що один тувинець із 55-ої бригади РФ вистрелив у командира одного із розвідувальних батальйонів. Тоді офіцер відправив до тувинців БТР з особовим складом, який повинен був приборкати вояк із республіки Тува.

Росіяни вистрелили у трьох тувинців, інших поставили на коліна та змусили перепрошувати. Їм сказали: або вони вибачаються, або їх перестріляють свої ж.

«З огляду на попередні перехоплення, у війську окупантів з’явилася тенденція до самознищення. А решті, хто залишиться, українські захисники допоможуть ліквідуватися на полі бою», – повідомляє СБУ.

Нагадаємо, російські загарбники у розмовах зі своїми родичами не приховують, що використовують в Україні фосфорні боєприпаси – заборонену зброю. Окупант розповідає батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з «Градів».

Також Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій, яка сталася в Оленівці.