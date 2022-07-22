Окупант розповів дружині про погрози відправки до концтабору (аудіоперехоплення)

Росіян, які відмовляються від подальшої участі у «спецоперації», лякають концтабором

У підрозділах росіян процвітає анархія та корупція

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення розмови окупанта зі своєю родиною.

Загарбник скаржиться дружині на погрози відправляти в концтабір у «Л/ДНР» усіх, хто відмовляється від подальшої участі у «спецоперації». Розказує, що багато військовослужбовців РФ ходять п'яні, нічого не роблять, лише гонять самогонку.

У підрозділах процвітає анархія та корупція. Також окупант додає, що внаслідок атаки БПЛА дев’ять військовослужбовців поранено, командир загинув.

Нагадаємо, рашисти усе частіше використовують родичів українських військовополонених для проведення дезінформаційних операцій.

У ГУР наголошують, що Україна докладає і докладатиме максимальних зусиль для повернення кожного захисника додому.

Також правозахисниця назвала кількість українців у російському полоні. Нагадаємо, 29 червня Україна і Росія провели найбільший обмін із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Під час нього додому повернулися 144 захисники нашої країни, серед яких 95 оборонців завод Азовсталь у Маріуполі.