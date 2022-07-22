Рашисти на Харківщині не можуть захопити село: перехоплення СБУ (аудіо)

Під час штурму одного з сіл Харківщини поранення отримали 100 загарбників

Окупанти не можуть піти в наступ, бо в них мало людей

Російські загарбники потерпають від Збройних сил України на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село. Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

«В Ізюмі пацанів так ганяли, на**й, що вони всі «скінчилися». Їх пішохідним мостом ганяли без танків, без БМП... і просто так бігали туди. Збігають, піз*и отримають і назад прибіжуть», – розповідає окупант своїй дружині.

Чоловік скаржиться, що рашисти не можуть піти в наступ, бо в них мало людей. Тож їм не під силу захопити навіть одне село: «Ми не можемо село взяти одне, на*уй. Поїхали – піз*и отримали, 20 людей вбили, 100 поранили».

Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

В одній із розмов окупант розповів про те, як і кого набирають в армію РФ.