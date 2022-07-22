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    Події в Україні

    Рашисти на Харківщині не можуть захопити село: перехоплення СБУ (аудіо)

    Під час штурму одного з сіл Харківщини поранення отримали 100 загарбників&nbsp; - Рашисти на Харківщині не можуть захопити село: перехоплення СБУ (аудіо)
    Під час штурму одного з сіл Харківщини поранення отримали 100 загарбників 
    фото ілюстративне

    Окупанти не можуть піти в наступ, бо в них мало людей

    Російські загарбники потерпають від Збройних сил України на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село. Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

    «В Ізюмі пацанів так ганяли, на**й, що вони всі «скінчилися». Їх пішохідним мостом ганяли без танків, без БМП... і просто так бігали туди. Збігають, піз*и отримають і назад прибіжуть», – розповідає окупант своїй дружині.

    Чоловік скаржиться, що рашисти не можуть піти в наступ, бо в них мало людей. Тож їм не під силу захопити навіть одне село: «Ми не можемо село взяти одне, на*уй. Поїхали – піз*и отримали, 20 людей вбили, 100 поранили».

    Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

    В одній із розмов окупант розповів про те, як і кого набирають в армію РФ.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти на Харківщині не можуть захопити село: перехоплення СБУ (аудіо)