  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо)
рус
    Події в Україні

    Батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо)

    Батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо)
    фото ілюстративне

    Одному із рашистів пропонують зламати руку

    Рашистам радять ламати собі руки та ноги, щоб потрапити на лікування у госпіталь. Про це йдеться у перехопленій Службою безпеки України розмові окупанта з батьком.

    «Я вирішив! Зараз о четвертій змінюсь, і якось сходами ногу зламаю. Не можу я, тату, мене трясе вже. Трясе страшно, ппц. Не можу я, нах*й, тут перебувати вже», – панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.

    Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.

    «У нас, у молодості, косили пацани: обмотуєш рушником або ганчіркою якусь руку, мочиш її, підходиш до якогось кутка і об кут прямо рукою б'єш. І не так боляче, і кістка ламається», – ділиться мудрістю батько.

    Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

    В одній із розмов окупант розповів про те, як і кого набирають в армію РФ.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна батьки госпіталь окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо)