Батьки окупантів радять синам способи, щоб втекти з війни: перехоплення СБУ (аудіо)

Одному із рашистів пропонують зламати руку

Рашистам радять ламати собі руки та ноги, щоб потрапити на лікування у госпіталь. Про це йдеться у перехопленій Службою безпеки України розмові окупанта з батьком.

«Я вирішив! Зараз о четвертій змінюсь, і якось сходами ногу зламаю. Не можу я, тату, мене трясе вже. Трясе страшно, ппц. Не можу я, нах*й, тут перебувати вже», – панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.

Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.

«У нас, у молодості, косили пацани: обмотуєш рушником або ганчіркою якусь руку, мочиш її, підходиш до якогось кутка і об кут прямо рукою б'єш. І не так боляче, і кістка ламається», – ділиться мудрістю батько.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

В одній із розмов окупант розповів про те, як і кого набирають в армію РФ.