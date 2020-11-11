Сухо, але туманно: прогноз погоди в Україні на 11 листопада

На Правобережжі країни вночі та вранці буде туман

У середу, 11 листопада, температура у столиці становитиме 5-7° тепла

В Україні у середу опади не очікуються, на Правобережжі туман, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без опадів. На Правобережжі країни вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на Одещині та Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі у столиці 1-3° тепла, вдень 5-7°.

Як повідомлялося, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.

Синоптики прогнозують, що з 11 листопада у Київ поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1+6 градусів.