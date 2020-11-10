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    На Київ опуститься густий туман: оголошено перший рівень небезпеки

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    Туман окутає столицю вранці - На Київ опуститься густий туман: оголошено перший рівень небезпеки
    Туман окутає столицю вранці
    Фото: Главком

    У середу видимість не перевищуватиме 500 м

    У середу, 11 листопада, уночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомлялося, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.

    До відомо, метеорологічна осінь завітала  до Києва 15 жовтня.

    «Бабине літо» розпочалось 22 жовтня і тривало до 25 жовтня.

    Синоптики прогнозують, що з 11 листопада у Київ поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1+6 градусів.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
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