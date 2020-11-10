На Київ опуститься густий туман: оголошено перший рівень небезпеки
У середу видимість не перевищуватиме 500 м
У середу, 11 листопада, уночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.
До відомо, метеорологічна осінь завітала до Києва 15 жовтня.
«Бабине літо» розпочалось 22 жовтня і тривало до 25 жовтня.
Синоптики прогнозують, що з 11 листопада у Київ поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1+6 градусів.