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    В Україні завтра буде сухо і прохолодно

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    у Києві 11 листопада також стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікується близько +5 градусів, а ось опадів не буде - В Україні завтра буде сухо і прохолодно
    у Києві 11 листопада також стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікується близько +5 градусів, а ось опадів не буде

    У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень буде не вище +3+9 градусів

    Погоду в Україні буде визначати антициклон і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня, як мінімум. Про це на своїй сторінці у Facebook написала метеоролог Наталка Діденко.

    За словами синоптика, ніяких серйозних дощів чи снігів у найближчі дні не передбачається.

    «У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень буде не вище +3+9 градусів. Тепліше на кілька градусів хіба що в Криму та на Закарпатті, +8+12 градусів. Подекуди тинятимуться тумани, вони нікуди не щезають – це якраз їхній сезон», – прогнозує синоптик.

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    Діденко обіцяє, що у Києві 11 листопада також стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікується близько +5 градусів, а ось опадів не буде.

    «Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами», – поінформувала синоптик.

    Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

    прогноз погоди повітря Наталка Діденко
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