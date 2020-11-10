В Україні завтра буде сухо і прохолодно

у Києві 11 листопада також стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікується близько +5 градусів, а ось опадів не буде

У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень буде не вище +3+9 градусів

Погоду в Україні буде визначати антициклон і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня, як мінімум. Про це на своїй сторінці у Facebook написала метеоролог Наталка Діденко.

За словами синоптика, ніяких серйозних дощів чи снігів у найближчі дні не передбачається.

«У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень буде не вище +3+9 градусів. Тепліше на кілька градусів хіба що в Криму та на Закарпатті, +8+12 градусів. Подекуди тинятимуться тумани, вони нікуди не щезають – це якраз їхній сезон», – прогнозує синоптик.

Діденко обіцяє, що у Києві 11 листопада також стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікується близько +5 градусів, а ось опадів не буде.

«Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами», – поінформувала синоптик.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.