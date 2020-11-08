Тумани та заморозки: що чекати українцям від погоди на цьому тижні

Синоптик попередила про тумани та заморозки

В Україні поступово холоднішатиме, зазначила Діденко

В Україні в другій половині наступного тижня очікуються нічні заморозки.

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook.

«Скільки бачить синоптичне око – ніяких суттєвих дощів в Україні найближчим часом не очікується. Усім найбільшим ледащо можна якраз попідганяти «хвости«, щось доремонтувати, поприбирати, словом, на голову нічого не капатиме. Хіба що тумани заволочуть видимість, але це вже на відстані 200–500 метрів», – написала Наталка Діденко.

Вона додала, що в Україні поступово холоднішатиме.

9-го листопада, протягом дня температура повітря становитиме +7+12 градусів, на Півдні +10+14 градусів.

Надалі, по тижню, похолодання додаватиме по 2–5 градусів, поки в другій половині тижня не поповзуть нічні «мінуси».

У Києві понеділок буде без дощу, з періодичним туманом і денною температурою повітря близько +8 градусів.