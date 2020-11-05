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    Синопткиня повідомила, коли до Києва прийдуть перші морози

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    Перші морози вже не за горами - Синопткиня повідомила, коли до Києва прийдуть перші морози
    Перші морози вже не за горами
    Фото з відкритих джерел

    У п'ятницю у столиці очікується вітер

    У п’ятницю, 6 листопада, у Києві дощів не очікується. Погода буде вітряною з температурою повітря близько +8 градусів.

    Про це повідомила синопткиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Вітер у п'ятницю завіватиме з північного заходу, причому ймовірні сильні пориви», - зазначила вона.

    У суботу-неділю у столиці втримається суха погода, трохи потепліє до 10+12 градусів

    «А з середи, з 11 листопада, поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1+6 градусів», - прогнозує Діденко.

    Як повідомлялося, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.

    До відомо, метеорологічна осінь завітала  до Києва 15 жовтня.

    «Бабине літо» розпочалось 22 жовтня і тривало до 25 жовтня.

    За прогнозом синоптиків, похолодання очікується на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада.

    прогноз погоди Київ повітря
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