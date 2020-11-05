Синопткиня повідомила, коли до Києва прийдуть перші морози

Перші морози вже не за горами

У п'ятницю у столиці очікується вітер

У п’ятницю, 6 листопада, у Києві дощів не очікується. Погода буде вітряною з температурою повітря близько +8 градусів.

Про це повідомила синопткиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Вітер у п'ятницю завіватиме з північного заходу, причому ймовірні сильні пориви», - зазначила вона.

У суботу-неділю у столиці втримається суха погода, трохи потепліє до 10+12 градусів

«А з середи, з 11 листопада, поступово заходитиме похолодання до невеликих морозів вночі та вдень до +1+6 градусів», - прогнозує Діденко.

Як повідомлялося, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.

До відомо, метеорологічна осінь завітала до Києва 15 жовтня.

«Бабине літо» розпочалось 22 жовтня і тривало до 25 жовтня.

За прогнозом синоптиків, похолодання очікується на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада.