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    Події в Україні

    Росія обстріляла три прикордонних села Сумщини

    РФ гатить по прикордонних районах України - Росія обстріляла три прикордонних села Сумщини
    РФ гатить по прикордонних районах України

    На Сумщині за добу два десятки «прильотів» із боку РФ

    У вівторок, 3 травня, з території Росії було обстріляно три населених пункти на кордоні Сумщини. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Об 11:50 російські орки обстріляли околиці села Білокопитове Глухівської громади. Усього - вісім прильотів, мінометний вогонь», - поінформував він.

    О 18:10 Росія зі своєї території вела обстріли околиць села Шалигіне з РСЗВ, вісім прильотів.

    О 19:30 були п’ять обстрілів із міномета по околиці села Заруцьке.

    Живицький зазначив, що в усіх випадках постраждалих немає.

    Нагадаємо, ввечері 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет. Внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені.

    Відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Через це затримується рух потягів.

    Внаслідок ракетних ударів російських окупантів пошкоджено розподільчий газопровід на Закарпатті.

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Росія обстріляла три прикордонних села Сумщини