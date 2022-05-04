Росія обстріляла три прикордонних села Сумщини

На Сумщині за добу два десятки «прильотів» із боку РФ

У вівторок, 3 травня, з території Росії було обстріляно три населених пункти на кордоні Сумщини. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Об 11:50 російські орки обстріляли околиці села Білокопитове Глухівської громади. Усього - вісім прильотів, мінометний вогонь», - поінформував він.

О 18:10 Росія зі своєї території вела обстріли околиць села Шалигіне з РСЗВ, вісім прильотів.

О 19:30 були п’ять обстрілів із міномета по околиці села Заруцьке.

Живицький зазначив, що в усіх випадках постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет. Внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені.

Відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Через це затримується рух потягів.

Внаслідок ракетних ударів російських окупантів пошкоджено розподільчий газопровід на Закарпатті.