Росія ввечері 3 травня випустила 18 ракет по Україні

Протягом 3 травня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ збила щонайменше вісім крилатих ракет

Протягом вечора 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, цілями ворога були інфраструктурні об’єкти низки областей.

Так, за даними військових, ворог намагався вести атаки зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 або ж Ту-160, завдаючи удари з Каспійського регіону.

«Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів завдано ракетних ударів по Одеській та Донецькій областях», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, протягом 3 травня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ збила щонайменше вісім крилатих ракет. Наразі дані уточнюються.

Також повідомляється про ураження семи безпілотників та однієї авіаційної ракети.

«Окупанти бережуть свої не літаки та вертольоти, тому не заходять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір», – повідомили військові.

При цьому авіація Повітряних Сил ЗСУ протягом доби здійснила десятки авіавильотів.

Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі. Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.