Сюди прийшов «русскій мір». Який нині вигляд має Сумщина

На Сумщині водії тепер змушені їздити розбитими дорогами та мостами

Окупанти руйнують все на своєму шляху

У мережі було розміщене відео про те, який нині вигляд має Сумська область.

Зокрема, після приходу сюди «русского міра» водії тепер змушені їздити розбитими дорогами та мостами.

Нагадаємо, на території Сумської області окупантами сформовано «коридор», яким відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на Росію. Для цього до Конотопського району зайшла велика кількість військ з території держави-терориста.

Читайте також: