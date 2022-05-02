Є усього два варіанти, як закінчиться війна, – головний військовий розвідник України

Росія у будь-якому випадку втратить частину територій, які окупувала раніше

Російсько-українська війна має тільки два варіанти завершення. Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у інтерв’ю виданню НВ.

Згідно із першим варіантом, Росія розпадеться на три чи більше частин.

Другий варіант не настільки критичний для існування РФ, вона в цілому збереже свою територіальну цілісність. Але, висловив упевненість Буданов, Росія все одно віддасть усі окуповані нею території, аж до Курил (Японії) та Калінінграда (Німеччині).

В другому варіанті новий очільник Росії буде педалювати тему, що у всьому був винен «хворий диктатор», а Росія не має до путінських забаганок жодного відношення.

Очільник ГУР зазначив, що більшість політичного та військового керівництва РФ знає, що на них чекають лише ці два варіанти. Саме тому, запевнив Кирило Буданов, уже на цей момент ці люди намагаються організувати діалог із Заходом – попри усі офіційні заяви. Однією із причин таких переговорів може бути й елементарне бажання кремлівських очільників зберегти власні статки.

Головний розвідник України додав, що навіть використання ядерної зброї (тактичної, бо стратегічну неможливо використати проти України – «ми досить близько одні від одних») не змінить фіналу російсько-української війни. Навпаки, такий крок лише пришвидшить поразку Кремля.

Нагадаємо, що Росія вступала у повномасштабну війну проти України із бажанням захопити усю Україну чи принаймні велику її частину із Києвом, аби замінити владу на власних маріонеток. Для цього навіть витягали із політичного небуття експрезидента України Віктора Януковича.

Після провалу цього плану міноборони Росії заявило, що насправді головним завданням було «звільнення Донбасу» і приєднання до «ДНР» та «ЛНР» усіх частин Донецької та Луганської областей. Втім, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що до 9 травня, як планувалося раніше, цей план теж не буде втілений.