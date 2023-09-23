Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Супутник зафіксував сліди пожежі на аеродромі «Саки» в Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Супутник зафіксував сліди пожежі на аеродромі «Саки» в Криму
СБУ та МВС завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів
фото з відкритих джерел

Руйнування є на супутниковому знімку за 23 вересня, але їх не було 21-го числа

Моніторингова група виявила сліди пожежі поруч зі злітною смугою аеродрому «Саки» в Новофедорівці. Про це повідомляє «Крымский ветер».

Супутник зафіксував сліди пожежі на аеродромі «Саки» в Криму фото 1

Сліди пожежі є на супутниковому знімку за 23 вересня, але їх не було 21-го числа.

Супутник зафіксував сліди пожежі на аеродромі «Саки» в Криму фото 2

«Пожежу на аеродромі моніторингова група зафіксувала вчора, якраз після атаки дронів і ракет по Криму», – повідомили в виданні.

Як відомо, у ніч проти 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ уразили аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму
Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму
21 вересня, 10:07
Вибухи на аеродромі «Саки» сталися 9 серпня
Вибух на аеродромі «Саки»: з ладу вийшла більшість бойових літаків РФ
19 серпня, 2022, 18:34
Аеродром у Новофедорівці після вибухів
Аеродром «Саки», ймовірно, залишається придатним до експлуатації, – британська розвідка
12 серпня, 2022, 09:12

Події в Україні

Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
Супутник зафіксував сліди пожежі на аеродромі «Саки» в Криму
Супутник зафіксував сліди пожежі на аеродромі «Саки» в Криму
Росіяни створюють клони українських медіа
Росіяни створюють клони українських медіа
«Пишаюся таким сильним сусідством»: Зеленський вручив нагороди польським волонтерам
«Пишаюся таким сильним сусідством»: Зеленський вручив нагороди польським волонтерам
ЗСУ наступають в районі Вербового на Запорізькому напрямку – Генштаб
ЗСУ наступають в районі Вербового на Запорізькому напрямку – Генштаб
Буданов пообіцяв засмутити Путіна
Буданов пообіцяв засмутити Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
5796
У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи
4561
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід
4426
США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України – ЗМІ
3384
Буданов пообіцяв засмутити Путіна
3297
МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької атомної електростанції

Новини

Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Сьогодні, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Вчора, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту