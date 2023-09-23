Супутник зафіксував сліди пожежі на аеродромі «Саки» в Криму

Руйнування є на супутниковому знімку за 23 вересня, але їх не було 21-го числа

Моніторингова група виявила сліди пожежі поруч зі злітною смугою аеродрому «Саки» в Новофедорівці. Про це повідомляє «Крымский ветер».

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Сліди пожежі є на супутниковому знімку за 23 вересня, але їх не було 21-го числа.

«Пожежу на аеродромі моніторингова група зафіксувала вчора, якраз після атаки дронів і ракет по Криму», – повідомили в виданні.

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Як відомо, у ніч проти 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ уразили аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».