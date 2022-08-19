Вибух на аеродромі «Саки»: з ладу вийшла більша половина бойових літаків РФ

Україна послідовно досягає «кінетичних ефектів» глибоко в російському тилу

Вибух на авіабазі поблизу міста Саки вивів з ладу більшу половину бойових літаків морської авіації російського чорноморського флоту. Про це з посиланням на західного експерта повідомляє Reuters.

Посадовець, який зголосився спілкуватися на умовах анонімності, заявив, що Україна послідовно досягає «кінетичних ефектів» глибоко в російському тилу, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку армії РФ та «значний психологічний вплив на російське керівництво».

«Наразі ми оцінюємо, що події на аеродромі «Саки» 9 серпня вивели з експлуатації більш ніж половину бойових літаків морської авіації чорноморського флоту», – сказав чиновник.

За словами посадовця, загалом ситуація на фронті російсько-української війни зараз перебуває у стадії «майже оперативного застою».

«Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які істотно вплинули б на хід війни», – зазначив він.

Як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.