У Криму прогриміли вибухи (відео)
Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі
У тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».
Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі.
Також наголошується, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.
У мережі пишуть, що йде робота російської ППО, попередньо йдеться про систему «Панцир-С1».
«Під Сімферополем теж неспокійно, працює російська ППО... У районі с. Молочне – с. Затишне під Євпаторією стріляє «Панцир-С1», – йдеться у повідомленні.
Представники окупаційної адміністрації та гауляйтери інцидент поки що ніяк не коментують.
Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».
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