У Криму прогриміли вибухи (відео)

Представники окупаційної адміністрації та гауляйтери вибухи поки що ніяк не коментують

Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі

У тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

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Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі.

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Також наголошується, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

У мережі пишуть, що йде робота російської ППО, попередньо йдеться про систему «Панцир-С1».

«Під Сімферополем теж неспокійно, працює російська ППО... У районі с. Молочне – с. Затишне під Євпаторією стріляє «Панцир-С1», – йдеться у повідомленні.

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Представники окупаційної адміністрації та гауляйтери інцидент поки що ніяк не коментують.

Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».