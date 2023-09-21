Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму

СБУ та МВС завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів

У ніч проти 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ уразили аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють джерела в СБУ.

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За даними джерел видання, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь». Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Як зазначається, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети «Нептун».

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Російські телеграм-канали підтверджують руйнування та втрати та заявляють про щонайменше 30 загиблих окупантів.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».