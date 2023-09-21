Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму
фото ілюстративне

СБУ та МВС завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів

У ніч проти 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ уразили аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму.  Про це повідомляють джерела в СБУ.

За даними джерел видання, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь». Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher. Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Як зазначається, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети «Нептун».

Російські телеграм-канали підтверджують руйнування та втрати та заявляють про щонайменше 30 загиблих окупантів. 

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».

Теги: Крим війна втрати аеродром росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відмазки Путіна у справах Нємцова та Пригожина практично збігаються
Вбивство Пригожина. Путін викрив сам себе
27 серпня, 13:13
ISW розповів, як Росія бореться з дефіцитом військових
ISW розповів, як Росія бореться з дефіцитом військових
2 вересня, 06:34
Пам'ять терориста Пригожина вирішили вшанувати в одному із російських міст
Під цирком, біля клоуна: мешканці Ростова знайшли оригінальний спосіб попрощатись із Пригожиним
24 серпня, 20:05
У Дніпрі внаслідок удару пошкоджені десятки об'єктів
Ракетний удар по Дніпру: деталі і фото наслідків прильоту
24 серпня, 07:46
У Білорусі 1 вересня стартували військові навчання «Бойове братерство – 2023»
Білорусь розпочала шестиденні військові навчання: Україна посилює оборону кордону
1 вересня, 09:03
Єврейська конфедерація України стверджує, що громадяни Ізраїлю займають проукраїнську позицію у війні РФ
Нова антисемітська заява Путіна. Українські євреї нагадали про росіян-нацистів
6 вересня, 13:21
Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
11 вересня, 07:13
Російська влада не приховує намір знищити український народ
«Росіяни вирішили, що вбили замало українців»: Тімоті Снайдер про злочин геноциду Росії
11 вересня, 13:31
Загалом Литва вже виділила для допомоги Україні понад €1 млрд
Литва передала Україні півтора мільйона боєприпасів
9 вересня, 06:50

Події в Україні

Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)
Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)
Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму
Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму
Росія атакувала ракетами із 10 літаків: Залужний повідомив деталі нічного обстрілу
Росія атакувала ракетами із 10 літаків: Залужний повідомив деталі нічного обстрілу
Черкаси: з-під завалів врятовано одну особу (відео)
Черкаси: з-під завалів врятовано одну особу (відео)
У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру
У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру
Російська атака у День миру: на Львівщині й у Рівному є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Російська атака у День миру: на Львівщині й у Рівному є влучання, у Черкасах зруйновано готель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
27K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
19K
Контрнаступ: провал чи успіх?
7972
Вибухи гримлять на Хмельниччині
7960
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
7243
Канада взялась регулювати основну проблему біженців

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту