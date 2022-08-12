Аеродром «Саки», ймовірно, залишається придатним до експлуатації, – британська розвідка

Спроможність морської авіації РФ зараз значно знижена

Причина вибухів в аеропорту «Саки» в тимчасово окупованому рашистами Криму невідома, але великі грибоподібні хмари, видимі на відео в соцмережах, свідчать про ймовірну детонацію складів боєприпасів. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

«Щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 Fencer і три багатоцільові Су-30 Flanker H напевно були знищені або серйозно пошкоджені в результаті вибухів. Центральний район «Саки» зазнав серйозних пошкоджень, але аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для підтримки війни. Але в основному «Саки» використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії.

«Спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Напевно, Крим сприймався як безпечний тил», – зазначають в Британії.

Додамо, як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, на аеродромі могло бути знищено приблизно десять літаків країни-терориста.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше у мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.