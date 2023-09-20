У Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек» (відео)

Про роботу російських сил ППО повідомляється в районі селища Чорноморське

Рух автівками Керченським мостом тимчасово перекрито

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військово аеродрому «Бельбек». Про це повідомляє Крим.Реалії (Радіо Свобода)

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Про роботу російських сил ППО повідомляють в районі селища Чорноморське.

Також відомо, що рух автівками Керченським мостом тимчасово перекрито.

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Також за повідомленням Telegram-каналу «Кримський вітер» потужні вибухи пролунали на території окупованого Криму сьогодні, 20 вересня. Окупанти увімкнули димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту.

Дим біля побережжя в місті Інкерман з'явився близько 12:00. Як зазначають місцеві Telegram-канали, там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ, де зберігаються мільйони тонн пального. Також між північною стороною Севастополя та Інкерманом помітили чорний дим.

Згодом місцеві пабліки повідомили про приліт російською військовою частиною в районі села Верхньосадове під Севастополем.

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Нагадаємо, на аеродромі «Чкаловський» в Московській області РФ невідомі диверсанти влаштували підрив. Унаслідок чого суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер.