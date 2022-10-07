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Зеленський заявив, що РФ готує своє суспільство до ядерного удару

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський заявив, що РФ готує своє суспільство до ядерного удару
Зеленський попереджає, що росіян готують до ядерної війни
фото з відкритих джерел

Президент заявив, що дії потрібні зараз, оскільки погрози Росії є «ризиком для всієї планети»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські чиновники почали готувати своє суспільство до можливого застосування ядерної зброї, але додав, що не вірить, що Росія готова її застосувати. Про це глава держави розповів в інтерв’ю ВВС.

«Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використати. Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим, чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно», – заявив Зеленський.

Він також заперечив, що закликав завдати ударів по Росії, заявивши, що попереднє зауваження було неправильно перекладено.

«Після цього перекладу, росіяни зробили по-своєму, як їм зручно, і стали ретранслювати в інших напрямках», – пояснив президент.

Зеленський заявив, що дії потрібні зараз, оскільки погрози Росії є «ризиком для всієї планети». За його словами, Москва «вже зробила крок», окупувавши Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі атомну станцію, яку президент РФ Володимир Путін намагається перетворити у власність Росії.
 
«Світ може терміново зупинити дії російських окупантів. Світ може запровадити санкційний пакет у таких випадках і зробити все, щоб вони покинули АЕС», – заявив президент.

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Теги: війна Москва президент путін росія росіяни Володимир Зеленський

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