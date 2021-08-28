Святкування для обраних. Офіс президента втрапив у скандал через благодійний концерт Бочеллі

Партія «Європейська Солідарність» підготувала до Офісу президента запит, у якому просить вказати, кого було запрошено на захід

«Європейська солідарність» підготувала запити до Офісу Президента щодо концерту італійського співака Андреа Бочеллі у Маріїнському парку Києва. Про це на сайті політичної сили розповіла депутатка Ірина Геращенко.

За словами політикині, захід було анонсовано як безплатний, утім, потрапити на нього змогли не всі охочі – правоохоронці пускали лише людей із запрошеннями.

«Ситуація зі святкуванням для обраних – ница. Кияни і гості столиці справедливо запитують, що це було? Чому з їхніх податків сплачують вечірки в Маріїнці і Олімпійському для слуг? Чому президентське подружжя презентувало анонс Дня Незалежності, запросили всіх українців на заходи й забули розповісти про автозаки біля Маріїнського парку, який ніколи не перекривали, і закриті вулиці. На ці питання прийдеться відповідати. Що робили на концертах за запрошеннями члени наглядових рад, зарплат яких вистачило б на гонорар Джамали і Бочеллі, разом взятих. І чому там не було жодної людини, яка голосувала Акт Незалежності, простих лікарів і вчителів? Цікаво, чи комфортно себе там почували деякі нинішні народні депутати? Скільки військовослужбовців, поранених і їх родин було запрошено на урочисті заходи? «Європейська Солідарність» підготувала відповідні запити. І ОП, який любить надсилати відписки, цього разу змушений буде відповісти по суті», – вказала Ірина Геращенко.

Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

Також повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».