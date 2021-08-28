  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Святкування для обраних. Офіс президента втрапив у скандал через благодійний концерт Бочеллі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подружжя Зеленських відвідало концерт Бочеллі у Києві - Святкування для обраних. Офіс президента втрапив у скандал через благодійний концерт Бочеллі
    Подружжя Зеленських відвідало концерт Бочеллі у Києві
    Фото: zelenskiy_official/Instagram

    Партія «Європейська Солідарність» підготувала до Офісу президента запит, у якому просить вказати, кого було запрошено на захід

    «Європейська солідарність» підготувала запити до Офісу Президента щодо концерту італійського співака Андреа Бочеллі у Маріїнському парку Києва. Про це на сайті політичної сили розповіла депутатка Ірина Геращенко.

    За словами політикині, захід було анонсовано як безплатний, утім, потрапити на нього змогли не всі охочі – правоохоронці пускали лише людей із запрошеннями.

    «Ситуація зі святкуванням для обраних – ница. Кияни і гості столиці справедливо запитують, що це було? Чому з їхніх податків сплачують вечірки в Маріїнці і Олімпійському для слуг? Чому президентське подружжя презентувало анонс Дня Незалежності, запросили всіх українців на заходи й забули розповісти про автозаки біля Маріїнського парку, який ніколи не перекривали, і закриті вулиці. На ці питання прийдеться відповідати. Що робили на концертах за запрошеннями члени наглядових рад, зарплат яких вистачило б на гонорар Джамали і Бочеллі, разом взятих. І чому там не було жодної людини, яка голосувала Акт Незалежності, простих лікарів і вчителів? Цікаво, чи комфортно себе там почували деякі нинішні народні депутати? Скільки військовослужбовців, поранених і їх родин було запрошено на урочисті заходи? «Європейська Солідарність» підготувала відповідні запити. І ОП, який любить надсилати відписки, цього разу змушений буде відповісти по суті», – вказала Ірина Геращенко.

    Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

    Також повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».

    Читайте також:

    Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко літак День Незалежності парад скандал кияни концерт Офіс президента час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Святкування для обраних. Офіс президента втрапив у скандал через благодійний концерт Бочеллі