Кримська платформа: стало відомо, скільки держава заплатить Джамалі за виступ

Джамала під час перемоги на «Євробаченні» 2016 року

Українська співачка кримськотатарського походження вийде на сцену саміту Кримської платформи 23 серпня

Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».

Вартість контракту становить 337,4 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Джамала є українською співачкою кримськотатарського походження. У 2016 році вона виграла конкурс «Євробачення», який проходив у Стокгольмі. Її пісня «1944» присвячена сталінській депортації кримських татар. На написання цієї пісні співачку надихнула розповідь її бабусі.

Батьки Джамали досі мешкають на анексованому Росією півострові Крим.

Крім цього, Державна театрально-видовищна агенція за 61,6 тис. грн замовила послуги ведучого у фізичної особи-підприємця Тимура Валерійовича Мірошниченка. Це теперішній ведучий телеканалу 1+1.

Як повідомляв «Главком», засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

Напередодні стало відомо, що президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи.

Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

Кримська платформа – це новий міжнародний консультаційно-координаційний формат, який створюється у розвиток ініціативи президента України і спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.