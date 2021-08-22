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    Кримська платформа: стало відомо, скільки держава заплатить Джамалі за виступ

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    Джамала під час перемоги на&nbsp;&laquo;Євробаченні&raquo; 2016 року - Кримська платформа: стало відомо, скільки держава заплатить Джамалі за виступ
    Джамала під час перемоги на «Євробаченні» 2016 року
    Фото з відкритих джерел

    Українська співачка кримськотатарського походження вийде на сцену саміту Кримської платформи 23 серпня

    Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».

    Вартість контракту становить 337,4 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

    Джамала є українською співачкою кримськотатарського походження. У 2016 році вона виграла конкурс «Євробачення», який проходив у Стокгольмі. Її пісня «1944» присвячена сталінській депортації кримських татар. На написання цієї пісні співачку надихнула розповідь її бабусі.

    Батьки Джамали досі мешкають на анексованому Росією півострові Крим.

    Крім цього, Державна театрально-видовищна агенція за 61,6 тис. грн замовила послуги ведучого у фізичної особи-підприємця Тимура Валерійовича Мірошниченка. Це теперішній ведучий телеканалу 1+1.

    Як повідомляв «Главком», засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

    Напередодні стало відомо, що президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи.

    Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

    Кримська платформа – це новий міжнародний консультаційно-координаційний формат, який створюється у розвиток ініціативи президента України і спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

    Теги: Крим кримські татари Джамала ProZorro
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    Кримська платформа: стало відомо, скільки держава заплатить Джамалі за виступ