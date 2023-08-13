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Таврійський напрямок: ЗСУ за добу знешкодили декілька сотень окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Таврійський напрямок: ЗСУ за добу знешкодили декілька сотень окупантів
Захисники на Таврійському напрямку за останню добу відправили на той світ ще 81 окупанта
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони знищили ще 15 одиниць військової техніки противника

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими на Таврійському напрямку склали 269 осіб. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

За його даними, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1630 вогневих завдання.

Відомо, що за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб, Серед них 81 загиблий, 176 поранених та 12 полонених.

До того ж знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, йдеться про один танк, дві бойові броньовані машини, три артилерійські системи та міномети, дев’ять одиниць автомобільної  та одну одиницю спеціальної техніки.

Також було знищено один склад боєприпасів та один командно-спостережний пункт ворога.

Нагадаємо, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари та майже 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: ЗСУ фронт ворог втрати

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