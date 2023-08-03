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ЗСУ завдали нищівних втрат окупантам на Таврійському напрямку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ завдали нищівних втрат окупантам на Таврійському напрямку
Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1436 вогневих завдань
фото з відкритих джерел

Українські військові знищили шість складів боєприпасів та купу бронетехніки ворога

На Таврійському напрямку Сили оборони України знищили понад 20 одиниць техніки російських окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1436 вогневих завдань. Було знищено 22 одиниці військової техніки росіян», – повідомив Тарнавський.

Зокрема, знищено один танк, дев’ять бойових броньованих машин (ББМ), чотири одиниці артилерійських систем та мінометів, один станковий гранатомет, три безпілотні літальні апарати та чотири одиниці автомобільної техніки. Також було знищено шість складів боєприпасів російських загарбників.

Нагадаємо, закордонні ЗМІ повідомляють, що окупанти почали відступати на півдні. Нарощування українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли ЗСУ розчищали шляхи через частину російської оборони та почали вимотувати російські війська та артилерію. Російські війська перенапружені і мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

Філіп Брідлав, генерал Військово-повітряних сил у відставці, який був головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі, погодився з цим і сказав, що, як і раніше, очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

«Українці зараз перебувають у стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що після проходження навчання у країнах НАТО, українські бригади ЗСУ перестали під час контрнаступу використовувати тактику, взяту з американських зразків. Замість цього, вони повернулись до тактики, яку знають найкраще.

До слова, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.

Теги: війна контрнаступ ЗСУ

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