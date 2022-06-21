Тайвань допоможе відбудувати Бучу

Глава МЗС країни пообіцяв фінансову допомогу у відновленні Харкова, Одеси, Чернігова, Сум і Запоріжжя

Тайвань візьме участь у повоєнній відбудові українського міста Буча. Також уряд країни пообіцяв спрямувати фінансову допомогу на відновлення Харкова, Одеси, Чернігова, Сум і Запоріжжя. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук після онлайн-зустрічі з главою МЗС Тайваню Джозефом У.

За словами українського посадовця, він обговорив з іноземним дипломатом питання, які стосуються бучанської громади, і запевнив його, що цінує підтримку Тайваню. Натомість міністр закордонних справ У заявив, що його країна і надалі буде допомагати Україні.

«Нам відомо про страждання, вбивства, руйнування від війни, які залишили у Бучі агресори. Звірства у Бучі – це військові злочини, які важливо засудити, а винних – покарати. Тайвань і надалі підтримуватиме українців і допомагатиме у відбудові», – сказав У в розмові з Федоруком.

За даними видання Focus Taiwan, сума, яку надасть на відбудову Бучі Тайвань, становить $500 тис.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.