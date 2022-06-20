Україна представить у Швейцарії великий план відбудови країни

Обговорюється стадія раннього та післявоєнного відновлення України

У липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України. Про це в коментарі Укрінформу сказала міністр економіки України Юлія Свириденко після бізнес-форуму в Роттердамі.

«Ми, як уряд, готуємося до великої конференції, яка відбудеться в Лугано для того, щоб зустрітися там з нашими донорами і представити їм великий план реконструкції. В Роттердамі говорили про дві стадії відбудови, обговорюючи де нідерландський бізнес може себе знайти. Це стадія раннього та післявоєнного відновлення. Перед урядом та країною стоять великі виклики. В першу чергу – повернення людей, а повернути людей ми можемо тоді, коли створимо нормальні умови, забезпечимо відновлення соціальної інфраструктури, щоб діти могли піти до школи вчасно. У Роттердамі ми говорили, що нам потрібно працювати над відбудовою мостів, відбудовою цілих кварталів. Я з міста Чернігів і знаю, яка там ситуація, скільки зруйновано будівель. Я розумію, щоб повернути людей, треба надати їм гарантії, що їм буде де жити», – зазначила вона.

Триває робота, зокрема, з асоціаціями європейських міст щодо залучення до відновлення України.

«Ми про це розмовляли і на бізнес-форумі в Роттердамі, і з асоціацією нідерландських міст, які теж готові долучитися до ініціативи президента про патронаж і розглянути можливість взяти під опіку місто», – каже Свириденко.

За її словами, нідерландці вже надіслали конкретні пропозиції, які будемо опрацьовувати. «Наша задача – максимально зібрати усіх зацікавлених та залучитися підтримкою для початку якнайшвидшої відбудови нашої держави», – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.

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