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    Події в Україні

    Радник Банкової відповів, які два міста нізащо не зможуть захопити окупанти (відео)

    Росіяни вбивають цивільних українців, бо не можуть вразити ЗСУ - Радник Банкової відповів, які два міста нізащо не зможуть захопити окупанти (відео)
    Росіяни вбивають цивільних українців, бо не можуть вразити ЗСУ
    фото: Генштаб

    Одеса і Миколаїв не по зубах рашистам

    Одесу неможливо взяти, якщо не взяти Миколаїв. А Миколаїв взяти неможливо. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін live».

    «Для цього ворогу потрібно було б нас зупинити і зламати на Херсонському напрямку, живлячись через дві ниточки – Новокаховську дамбу і Антонівський міст. Це абсолютно нереально Зараз під’їдуть Himars і все там зміниться. Так, вони будуть бити по Миколаєву «Градами», по Одесі крилатими ракетами, але це безперспективно», – сказав радник.

    Рашисти можуть «вжалити» українців, вбиваючи мирних мешканці, але в стратегічному плані обстріли Одеси та Миколаєва для ворога нічого не змінять.

    Нагадаємо, також на Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей» – Арестович.

    До слова, 1 червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.

    Як відомо, 20 червня рашисти нанесли по півдню України масований удар 14 ракетами.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Миколаїв Україна міст окупація радник #stoprussia
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    Радник Банкової відповів, які два міста нізащо не зможуть захопити окупанти (відео)