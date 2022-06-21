Радник Банкової відповів, які два міста нізащо не зможуть захопити окупанти (відео)

Одеса і Миколаїв не по зубах рашистам

Одесу неможливо взяти, якщо не взяти Миколаїв. А Миколаїв взяти неможливо. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін live».

«Для цього ворогу потрібно було б нас зупинити і зламати на Херсонському напрямку, живлячись через дві ниточки – Новокаховську дамбу і Антонівський міст. Це абсолютно нереально Зараз під’їдуть Himars і все там зміниться. Так, вони будуть бити по Миколаєву «Градами», по Одесі крилатими ракетами, але це безперспективно», – сказав радник.

Рашисти можуть «вжалити» українців, вбиваючи мирних мешканці, але в стратегічному плані обстріли Одеси та Миколаєва для ворога нічого не змінять.

Нагадаємо, також на Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей» – Арестович.

До слова, 1 червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.

Як відомо, 20 червня рашисти нанесли по півдню України масований удар 14 ракетами.

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