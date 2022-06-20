Відбудова України. Зеленський зробив пропозицію італійським підприємцям

Зараз інша сторінка відносин між Україною та Італією, вважає Зеленський

Сьогодні, 20 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Конфедерації італійської промисловості Карло Бономі, присвячена участі підприємців з Італії у післявоєнній відбудові України. Про це повідомляється на сторінці Зеленського у Facebook.

«Ми підтримуємо присутність Італії в Україні. Я вважаю, що зараз інша сторінка відносин між нашими державами», – сказав Зеленський, відкриваючи зустріч.

Він зазначив, що для України важливо, щоб італійські виробники «новою потужною хвилею з'явилися на нашому ринку». «Особливо в програмі відновлення України, програмі, яка буде запущена після закінчення війни, але вже потрібно її запускати», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна повністю відкрита для італійських виробників.

Як повідомлялося, в липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.