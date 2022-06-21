ЗМІ спрогнозували, де може початися конфлікт РФ та НАТО

Спроби Росії прокласти сухопутний коридор до Калінінграда призведуть до початку масштабної війни держав з ядерною зброєю

Гіпотетичний Сувалкський коридор із Білорусі до Калінінграда стане першою метою Кремля у разі війни проти НАТО. Про це повідомляє Politico.

«Розташоване на південно-східному кордоні Литви місто Друскінінкай виходить на вузьку смужку стратегічної території, відому як Сувалкський коридор. Західні військові планувальники попереджають, що цей район, ймовірно, стане однією з перших цілей російського президента, якщо він колись вирішить роздмухати війну в Україні до прямого зіткнення з НАТО», – розповідає видання.

У Politico зазначають, що спроби Росії прокласти сухопутний коридор до Калінінграда призведуть до початку масштабної війни держав з ядерною зброєю. Такі побоювання посилилися на тлі того, що Литва заявила про часткову заборону транзиту до ексклаву РФ деяких продуктів.

Журналісти додають, що така ймовірність не є неминучою, і це поки що лише припущення.

Варто зауважити, що назву Сувалкського коридору (на честь польського міста Сувалки на кордоні) завдовжки приблизно 100 км дав у 2015 році колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес. Він припускав, що це дуже небезпечне місце, оскільки захопивши його, Росія може відрізати всі країни Балтії.

Нагадаємо, раніше ще до початку вторгнення РФ і Україну західні держави припускали переростання міграційної кризи на білорусько-польському кордоні у повномасштабний військовий конфлікт Росії з НАТО. Йшлося, що Сувалкський коридор – шматок польської та литовської території між Білоруссю та Калінінградом, має стратегічне значення.

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