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  4. На Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей» – Арестович
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    Події в Україні

    На Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей» – Арестович

    Наші бійці обстріляли позиції окупантів на острові - На Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей» – Арестович
    Наші бійці обстріляли позиції окупантів на острові
    фото з відкритих джерел

    Кількість ворожих втрат встановлюється

    Українські військові обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін live».

    «Там (на Зміїному – ред.) було багато жирних цілей і по них вранці як прилетіло. Багато цілей накрили, було задимлення по повній, дуже велике», – сказав він.

    Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.

    Нагадаємо, вранці 20 червня на острові Зміїний прогриміли десятки вибухів, після чого спалахнула пожежа.

    В українських пабліках мешканці Бессарабії писали про вибухи, які було чутно, починаючи з 4:30, зазначає видання.

    Також інформацію про обстріл Зміїного підтвердив екснардеп, журналіст Сергій Висоцький.

    «За моїми даними, Збройні Сили України нанесли потужний удар по російському гарнізону на острові Зміїний. Ворог поніс значні втрати. Зруйнована техніка, в тому числі ворожі комплекси ППО. Подробиці розголошувати не можу. Але запевняю, це унікальна за своєю винахідливістю та зухвалістю операція», – написав Висоцький.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    На Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей» – Арестович