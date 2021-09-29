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    Течія Західного Бугу розвернула ліванців, які пробували переплисти до Польщі

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    Коли чоловіки наблизились до русла Західного Бугу, спрацювала сигнальна міна прикордонників - Течія Західного Бугу розвернула ліванців, які пробували переплисти до Польщі

    Коли чоловіки наблизились до русла Західного Бугу, спрацювала сигнальна міна прикордонників

    фото dpsu.gov.ua

    За спробу перетину кордону на чоловіків склали адмінпротокол, їм загрожує штраф до 8500 грн

    На Волині затримали мігрантів, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Двоє іноземців, як згодом з’ясувалося, громадян Лівану, хотіли потрапити в Польщу через Західний Буг. При їх наближенні до річки спрацювала сигнальна міна прикордонників…Іноземці поспішили роздягатися та пливти на польський берег. Здоровий глузд взяв гору та ліванці з допомогою потужної течії повернулися на український берег, де їх зустріли співробітники Держприкордонслужби», – йдеться у повідомленні.

    Оглянувши місце події, прикордонники знайшли речі затриманих та паспорт одного з чоловіків. З’ясувалося, що в Україну жителі Лівану приїхали законно. Втім, вирішили тут не зупинятись, а потрапити до Німеччини вже незаконним способом. За спробу перетину кордону на чоловіків склали адмінпротокол, їм загрожує штраф до 8500 грн.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтверджує затримання й арешт одного українця в Нідерландах. Як повідомив у коментарі «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.

    До слова, щодня сотні «нелегалів» намагаються перетнути польсько-білоруський кордон.

    Теги: МЗС прикордонники Держприкордонслужба мігранти штраф кордон
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    Течія Західного Бугу розвернула ліванців, які пробували переплисти до Польщі