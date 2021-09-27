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    На острові Крит стався потужний землетрус

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    На грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6 - На острові Крит стався потужний землетрус
    На грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6
    фото з відкритих джерел

    Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано

    На грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

    Поштовхи зафіксовано 27 вересня о 09:17 за київським часом. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.

    Наразі немає інформації про постраждалих і збитки.

    Минулого тижня на Тернопільщині стався землетрус, відлуння якого відчули за 100 км (карта).

    Зокрема, відомо, що відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області.

    Також Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії (відео).

    Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

    А на початку вересня у Карпатах стався землетрус.

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    Теги: стихійні лиха Греція землетрус
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    На острові Крит стався потужний землетрус