На острові Крит стався потужний землетрус

Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано

На грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

Поштовхи зафіксовано 27 вересня о 09:17 за київським часом. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.

Наразі немає інформації про постраждалих і збитки.

Минулого тижня на Тернопільщині стався землетрус, відлуння якого відчули за 100 км (карта).

Зокрема, відомо, що відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області.

Також Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії (відео).

Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

А на початку вересня у Карпатах стався землетрус.