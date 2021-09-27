На острові Крит стався потужний землетрус
Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано
На грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
Поштовхи зафіксовано 27 вересня о 09:17 за київським часом. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.
Наразі немає інформації про постраждалих і збитки.
Минулого тижня на Тернопільщині стався землетрус, відлуння якого відчули за 100 км (карта).
Зокрема, відомо, що відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області.
Також Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії (відео).
Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.
А на початку вересня у Карпатах стався землетрус.