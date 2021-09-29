Google Maps назвав найпопулярніші туристичні пам'ятки в Європі

До топ-5 потрапили дві пам'ятки Парижу

До Всесвітнього дня туризму, який відзначався 27 вересня, пошукова система Google Maps визначила найпопулярніші туристичні пам'ятки в Європі.

Ейфелева вежа в Парижі стала найпопулярнішою пам'яткою у туристів цього року за кількістю запитів у додатку Google Maps, повідомляє портал Еturbonews. Друге місце зайняв собор Саграда Фамілія в Барселоні. Замикає трійку Лувр у столиці Франції. За ним слідує найбільший парк розваг у Німеччині «Європа-парк». За кількістю відвідувачів у Європі його випереджає лише паризький «Діснейленд». Замикає топ-5 римський Колізей.

На шостому місці Національний парк «Плітвіцькі озера» в Хорватії, включений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На сьомому місці розташувалося мальовниче Амальфитанське узбережжя в Італії. Воно відрізняється стрімкими скелями та нерівною береговою лінією з безліччю маленьких рибальських селищ, де всі будинки пофарбовані в пастельні тони.

Далі слідує сімейний парк розваг Energylandia в Польщі. На дев'ятому місці – собор Duomo в Мілані. Замикає першу десятку найпопулярніших визначних пам'яток «Камп Ноу» – стадіон футбольного клубу «Барселона».

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