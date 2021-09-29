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    Кулеба пригрозив створити серйозні проблеми «цинічній та брехливій» Росії

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    Дмитро Кулеба:&nbsp;Росія маніпулює, бреше, вона цинічна - Кулеба пригрозив створити серйозні проблеми «цинічній та брехливій» Росії
    Дмитро Кулеба: Росія маніпулює, бреше, вона цинічна
    фото: mfa.gov.ua

    Очільник МЗС підкреслив, що Україну мир за всяку ціну не влаштує

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба погрожує створити серйозні проблеми для Росії. Пр оце він заявив у коментарі «РБК-Україна».

    «Ми не сидимо, чекаючи з моря погоди. Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну та агресію проти України. Тому потрібно вести переговори у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусять Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми», – сказав Кулеба.

    Він додав, що президент Володимир Зеленський готовий до переговорів, говорити про деокупацію Криму і Донбасу, а також завершити війну.

    Також Кулеба підкреслив, що Україну мир за всяку ціну не влаштує.

    Зазначимо, Кулеба прогнозує складну розмову для Путіна під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

    Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.

    Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.

    До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

    Натомість Кремль відповів на слова Зеленського про повномасштабну війну з РФ.

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    Теги: МЗС Росія політика Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба пригрозив створити серйозні проблеми «цинічній та брехливій» Росії