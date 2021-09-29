Кулеба пригрозив створити серйозні проблеми «цинічній та брехливій» Росії

Очільник МЗС підкреслив, що Україну мир за всяку ціну не влаштує

Глава МЗС України Дмитро Кулеба погрожує створити серйозні проблеми для Росії. Пр оце він заявив у коментарі «РБК-Україна».

«Ми не сидимо, чекаючи з моря погоди. Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну та агресію проти України. Тому потрібно вести переговори у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусять Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми», – сказав Кулеба.

Він додав, що президент Володимир Зеленський готовий до переговорів, говорити про деокупацію Криму і Донбасу, а також завершити війну.

Також Кулеба підкреслив, що Україну мир за всяку ціну не влаштує.

Зазначимо, Кулеба прогнозує складну розмову для Путіна під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.

Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.

До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

Натомість Кремль відповів на слова Зеленського про повномасштабну війну з РФ.