«Укрзалізниця» отримала штраф на 10 млн грн за засмічення земель у Києві

Екологи виявили масштабне засмічення земельної ділянки в локомотивному депо «Дарниця»

Інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу здійснили перевірку локомотивного депо «Дарниця» «Південно-західної залізниці» АТ «Українська залізниця» у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє пресслужба інспекції.

Під час перевірки було встановлено, що підприємством у процесі господарської діяльності було допущено засмічення земельної ділянки промисловими відходами шлаку площею 374,65 кв. м.

Державна екологічна інспекція Столичного округу пред’явила претензію про відшкодування збитків у розмірі 10,246 млн грн внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання земельних ресурсів.

До слова, в селі Старі Петрівці Вишгородського району сміттєвий полігон площею 5 га сягнув 20 гектарів за рахунок незаконно використовуваних земель.

Раніше в Київській області правоохоронці викрили причетних до засмічення понад 10 гектарів землі в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах.

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