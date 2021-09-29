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    «Укрзалізниця» отримала штраф на 10 млн грн за засмічення земель у Києві

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    У депо зафіксовано&nbsp;засмічення земельної ділянки промисловими відходами шлаку - «Укрзалізниця» отримала штраф на 10 млн грн за засмічення земель у Києві
    У депо зафіксовано засмічення земельної ділянки промисловими відходами шлаку
    Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

    Екологи виявили масштабне засмічення земельної ділянки в локомотивному депо «Дарниця»

    Інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу здійснили перевірку локомотивного депо «Дарниця» «Південно-західної залізниці» АТ «Українська залізниця» у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє пресслужба інспекції.

    Під час перевірки було встановлено, що підприємством у процесі господарської діяльності було допущено засмічення земельної ділянки промисловими відходами шлаку площею 374,65 кв. м.

    Державна екологічна інспекція Столичного округу пред’явила претензію про відшкодування збитків у розмірі 10,246 млн грн внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання земельних ресурсів.

    До слова, в селі Старі Петрівці Вишгородського району сміттєвий полігон площею 5 га сягнув 20 гектарів за рахунок незаконно використовуваних земель.

    Раніше в Київській області правоохоронці викрили причетних до засмічення понад 10 гектарів землі в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах.

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    Теги: екологія Київ Укрзалізниця сміття штраф
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    «Укрзалізниця» отримала штраф на 10 млн грн за засмічення земель у Києві