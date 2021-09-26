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    Щодня сотні «нелегалів» намагаються перетнути польсько-білоруський кордон

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    Ситуація з нелегальним перетином польського кордону загострюється через тиранію Лукашенка - Щодня сотні «нелегалів» намагаються перетнути польсько-білоруський кордон
    Ситуація з нелегальним перетином польського кордону загострюється через тиранію Лукашенка
    фото з відкритих джерел

    У Польщі вважають, що криза на кордоні штучно викликана режимом Лукашенка

    Польсько-білоруський кордон у суботу намагалися перетнути 259 нелегальних мігрантів, а в п’ятницю їх кількість сягнула 347-ми осіб, інформує у Твіттері Прикордонна служба Польщі.

    «У суботу, 25 вересня, на польсько-білоруському кордоні зафіковано 259 спроб нелегального перетину. Затримано 18 нелегальних мігрантів: 17 громадян Іраку та громадянина Конго. Іншим спробам Прикордонна служба запогібла»,– йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, за допомогу у нелегальному перетину кордону напередодні затримано шістьох іноземців: трьох громадян Іраку, громадянина Індії, громадянина Сирії і громадянина Росії.

    Водночас, у п’ятницю, 24 вересня, прикордонники зафіксували 347 спроб нелегального перетину кордону, затримано трьох громадян Конго і громадянина Сирії. За допомогу у нелегальному перетину кордону затримано двох сирійців, двох українців та двох грузинів.

    Заступник глави МВС Польщі Блажей Побожи заявив суботу у Польському радіо, що попри зростаючий тиск польським прикордонникам за підтримки армії та поліції вдається тримати ситуацію під контролем. За його словами, ця криза штучно викликана режимом Лукашенка, відтак кордон з Польшею намагаються перетнути не біженці, а звичайні мігранти.

    Від початку вересня польські прикордонники зафіксували вже понад 5 тис. спроб нелегалього перетину кордону з території Білорусі.

    У зв'язку з міграційною кризою Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

    Польща і Литва змонтували огорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти проникненню нелегальних мігрантів.

    РП та країни Балтії звинувачують режим Лукашенка у свідомій дестабілізації ситуації на кордоні, підкреслюючи, що міграційний тиск є організованими діями Мінська проти Варшави і Вільнюса.

    Нагадаємо, раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.

    Також 19 вересня в метрі від білорусько-польського кордону виявлено тіло 39-річної громадянки Іраку без ознак життя. Поруч із тілом знаходилися троє дітей, а також чоловік та жінка похилого віку.

    Нагадаємо також, Польща та Литва звинуватили сусідню Білорусь у заохоченні іракських та афганських біженців порушувати законодавство ЄС та перетинати кордон. Ця тактика розглядається як спроба тиску на блок з метою скасування економічних санкцій проти диктатури білоруського лідера Олександра Лукашенка.

    За даними польської прикордонної служби, з початку вересня було щонайменше 5 тис. спроб перетнути кордон.

    Раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.

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    Теги: прикордонники Білорусь ЄС Польща Олександр Лукашенко мігранти криза Анджей Дуда кордон влада біженці
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    Щодня сотні «нелегалів» намагаються перетнути польсько-білоруський кордон