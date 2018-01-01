Тернопіль замайорів червоно-чорними прапорами
- Сьогодні, 21:57
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Підняттям прапорів Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон
У Тернополі до Дня Героїв Небесної Сотні підняли червоно-чорні прапори. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Нещодавно міськрада узаконила прапор Організації українських націоналістів і прирівняла його до державного прапора.
Відзначається, що так Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон.
Нагадаємо, з 2 лютого у Тернополі під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах одночасно із синьо-жовтим прапором обов’язково підніматимуть прапор національної революції - червоно-чорний.
«Главком» також повідомляв, що біля Львівської ратуші - будівлі, в якій розташована міська рада, 20 лютого вперше вивісили прапор Української повстанської армії, червоно-чорного кольору.