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    Події в Україні

    Тернопіль замайорів червоно-чорними прапорами

    Підняттям прапорів Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон
    У Тернополі до Дня Героїв Небесної Сотні підняли червоно-чорні прапори. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Нещодавно міськрада узаконила прапор Організації українських націоналістів і прирівняла його до державного прапора. Відзначається, що так Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон. Нагадаємо, з 2 лютого у Тернополі
    • Сьогодні, 21:57
    • Розсилка
    Червоно-чорні прапори у Тернополі
    Фото: ternopoliany.te.ua
    Червоно-чорні прапори у Тернополі

    Підняттям прапорів Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон

    У Тернополі до Дня Героїв Небесної Сотні підняли червоно-чорні прапори. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Нещодавно міськрада узаконила прапор Організації українських націоналістів і прирівняла його до державного прапора.

    Відзначається, що так Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон.

    Нагадаємо, з 2 лютого у Тернополі під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах одночасно із синьо-жовтим прапором обов’язково підніматимуть прапор національної революції - червоно-чорний.

    «Главком» також повідомляв, що біля Львівської ратуші - будівлі, в якій розташована міська рада, 20 лютого вперше вивісили прапор Української повстанської армії, червоно-чорного кольору.

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