Тернопіль замайорів червоно-чорними прапорами

Підняттям прапорів Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон

У Тернополі до Дня Героїв Небесної Сотні підняли червоно-чорні прапори. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Нещодавно міськрада узаконила прапор Організації українських націоналістів і прирівняла його до державного прапора. Відзначається, що так Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон. Нагадаємо, з 2 лютого у Тернополі



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Фото: ternopoliany.te.ua Червоно-чорні прапори у Тернополі

Підняттям прапорів Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон

У Тернополі до Дня Героїв Небесної Сотні підняли червоно-чорні прапори. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Нещодавно міськрада узаконила прапор Організації українських націоналістів і прирівняла його до державного прапора.

Відзначається, що так Тернопіль відповів Польщі на так званий антибандерівський закон.

Нагадаємо, з 2 лютого у Тернополі під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах одночасно із синьо-жовтим прапором обов’язково підніматимуть прапор національної революції - червоно-чорний.

«Главком» також повідомляв, що біля Львівської ратуші - будівлі, в якій розташована міська рада, 20 лютого вперше вивісили прапор Української повстанської армії, червоно-чорного кольору.