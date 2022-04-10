The Guardian визначила п'ять кроків, які має вжити Захід і НАТО для допомоги Україні

На думку видання, західні лідери мають терміново розглянути «деякі важкі рішення»

Редакційна стаття The Guardian дорікає НАТО за боягузтво і вимагає втрутитися в конфлікт в Україні прямою військовою участю. Видання також визначило п'ять кроків, які має вжити Захід і НАТО для допомоги Україні.

«Отже, деякі важкі рішення, які західні лідери мають терміново розглянути.

По-перше, пряме втручання для створення безпечного притулку на заході України, де можуть збиратися переміщені особи, а не тікати за кордон. Заздалегідь повідомте Москві про його місцезнаходження та межі. Дайте зрозуміти, що його захищатимуть авіація НАТО та сухопутні сили, запрошені Києвом.

По-друге, оголосити неокуповане місто Одеса закритим. Направте військово-морські сили до міжнародних вод у Чорному морі і вимагайте від Росії припинення обстрілів узбережжя, інакше зіткнетеся з серйозними наслідками.

По-третє, скажіть Путіну, якщо його підрозділи знову стрілятимуть у мирних жителів, як у Краматорську, вони вважатимуться законними військовими цілями НАТО.

Четверте: дайте Києву винищувачі та танки.

П'яте: заблокуйте весь російський експорт палива», – вказано у публікації.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що альянс розробляє плани, які дозволять відбити вторгнення Росії.

Раніше на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Брюсселі Столтенберг зазначив, що кожна зброя, використана на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням.