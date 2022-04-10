  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Рівненщині 70-річний дідусь вимагав записати його до лав ЗСУ

    Дідусь вимагав від голови Рівненської ОДА, щоб той відправив його на фронт&nbsp; - На Рівненщині 70-річний дідусь вимагав записати його до лав ЗСУ
    Дідусь вимагав від голови Рівненської ОДА, щоб той відправив його на фронт 
    фото з відкритих джерел

    Попри поважний вік, пенсіонер хотів захищати Україну зі зброєю в руках

    У Рівненській області 70-річний пенсіонер поскаржився до ОДА на військкомат, де його відмовилися брати до лав ЗСУ. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram.

    За його словами, про інцидент стало відомо з листа рівнянина, з яким він звернувся до очільника ОДА.

    Спочатку літній чоловік звернувся до поліції, але там йому не змогли допомогти. Тоді дідусь поскаржився на воєнкома начальнику Рівненської ОВА. Також він просив видати йому зброю і відправити на фронт.

    «Зрозуміло, що у зв’язку із його віком, це неможливо. Але такі люди – приклад того, наскільки надійний тил на Рівненщині", − написав Коваль.

    image_2022-04-10_13-15-51_01

    Нагадаємо, раніше пенсіонер викрав у окупантів вантажівку з боєприпасами та передав її ЗСУ.

    «Діду, ти красунчик. Ти ще при Ковпаку служив?», – здивовано відреагували на такі трофеї українські військові.

    Теги: окупанти пенсіонери ЗСУ війна військомат Рівненщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Рівненщині 70-річний дідусь вимагав записати його до лав ЗСУ