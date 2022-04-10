На Рівненщині 70-річний дідусь вимагав записати його до лав ЗСУ

Дідусь вимагав від голови Рівненської ОДА, щоб той відправив його на фронт

Попри поважний вік, пенсіонер хотів захищати Україну зі зброєю в руках

У Рівненській області 70-річний пенсіонер поскаржився до ОДА на військкомат, де його відмовилися брати до лав ЗСУ. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram.

За його словами, про інцидент стало відомо з листа рівнянина, з яким він звернувся до очільника ОДА.

Спочатку літній чоловік звернувся до поліції, але там йому не змогли допомогти. Тоді дідусь поскаржився на воєнкома начальнику Рівненської ОВА. Також він просив видати йому зброю і відправити на фронт.

«Зрозуміло, що у зв’язку із його віком, це неможливо. Але такі люди – приклад того, наскільки надійний тил на Рівненщині", − написав Коваль.

Нагадаємо, раніше пенсіонер викрав у окупантів вантажівку з боєприпасами та передав її ЗСУ.



«Діду, ти красунчик. Ти ще при Ковпаку служив?», – здивовано відреагували на такі трофеї українські військові.