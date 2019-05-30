Торговий центр «Барабашово» звинуватив «Нацкорпус» в спробі захоплення магазину



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«Нацкорпус» та інші непорядні політичні сили намагаються використовувати найбільший в Україні ТЦ «Барабашово», як виборчий майданчик, - ТЦ «Барбашово»

Поліція оточила магазин і не дала нападникам вчинити протиправні дії, - прес-служба ТЦ

У Харкові ввечері 29 травня близько 80 активістів «Національного корпусу» намагалися захопити один з торгових об'єктів на ТЦ «Барабашово». На місце була викликана поліція, що після прибуття оточила даний магазин і не дала нападникам вчинити протиправні дії. Про це повідомляє прес-служба ТЦ «Барабашово».

За її даними, після цього активісти почали прориватися через кордон поліції, розпорошуючи сльозогінний газ. При цьому вони також вигукували погрози фізичною розправою співробітникам торгового центру.

«Нацкорпус» та інші непорядні політичні сили і окремі політики намагаються використовувати найбільший в Україні ТЦ «Барабашово» і його потенціал (щодня ринок відвідує мінімум 50 тисяч осіб), як виборчий майданчик і просто зробити з нього свій виборчий штаб», - відзначили в адміністрації ТЦ «Барбашово».

Водночас, прес-служба торгового центру зазначила, що представники «Нацкорпусу» не розуміють або не хочуть зрозуміти, що від подібних спроб задовольнити свої політичні амбіції страждають звичайні люди: підприємці, які втрачають своїх покупців, покупці, які через страх потрапити в гостру конфліктну ситуацію бояться їхати на ринок і змушені купувати товар за завищеними цінами в інших місцях, а також поліцейські, на яких чиниться тиск і в яких летять димові шашки.

Також у ТЦ «Барабашово» говорять, що прикриваючись «спробами встановити справедливість» і «допомогою підприємцям» представники «Національного корпусу» починають просто захоплювати торгові об'єкти, і, в разі недопущення рейдерських атак з боку адміністрації ТЦ «Барабашово», проводять різні «мітинги» і «акції», намагаючись заробити на базі розкрученого торгового об'єкта свої дивіденди.

У прес-службі відзначають, що тільки на сьогодні правоохоронними органами порушено понад 10 кримінальних проваджень за фактами дестаблізації обстановки на території ТЦ «Барабашово».

Раніше, 29 травня представники націоналістичних організацій, серед яких «Національний корпус» і «Сокіл», виламали двері в міську ратушу Львова і увірвалися всередину. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він також поінформував голову МВС Арсена Авакова про напад на міську ратушу, а також заявив, що якщо поліція не відреагує, то захищати місто від «бандитів» будуть «добровольці».

«Я попереджав головного поліцейського області, що за анонсованими пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, які хочуть грабувати місто», - написав Садовий на своїй сторінці в Facebook.

Раніше керівник Консультативної місії Євросоюзу Кястутис Ланчінскас виступив проти створення подібних націоналістичних організацій в Україні. «Я вже не раз публічно заявляв, що монополію на використання сили повинні мати тільки державні інститути і тільки за чітко прописаними правилами. А якщо молодь хоче служити людям, служити суспільству, державі, нехай вступають до лав поліції, Національної гвардії, армії. А створювати такі інститути, які використовують силу проти людей, не можна», - заявив він в інтерв'ю Європейській правді.

Він також зазначив, що особисто висловлював свою думку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. «Це думка всієї європейської спільноти. Всі міжнародні інститути сказали це публічно понад рік тому», - додав Ланчінскас.