Білецький розкритикував президента за указ про відновлення громадянства Саакашвілі



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Фото: прес-служба «Національного Корпусу»

Політик зазначив, що в Україні є більш достойні претенденти на отримання громадянства, наприклад, іноземні добровольці, які воюють за Україну в зоні ООС

Лідер політичної партії «Національний Корпус» Андрій Білецький розкритикував рішення новоспеченого президента Володимира Зеленського про повернення українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі.

Політик зазначив, що в Україні є більш достойні претенденти на отримання громадянства. Як приклад Андрій Білецький назвав 150 іноземців-добровольців, які воюють за Україну в зоні ООС, які не змогли отримати українське громадянство за час президентства Петра Порошенка.

Про це лідер «Національного Корпусу», народний депутат і екс-командир добровольчого полку «Азов» Андрій Білецький повідомив 28 травня на своєму Telegram-каналі.

Політик підкреслив, що процедура присвоєння українського громадянства іноземним добровольцям – учасникам АТО (нині – ООС) складна і надто бюрократизована. На підтвердження своїх слів лідер «Національного Корпусу» розповів історію 25-річного росіянина Артема Широбокова, ветерана ООС із позивним «Єсенін», що воює на Донбасі за Україну.

Андрій Білецький нагадав, що Артем Широбоков брав активну участь у Революції Гідності, а потім – у боях під Іловайськом, у визволенні Маріуполя, Мар’їнки і Широкино. В ході бойових дій доброволець отримав важке поранення, але при цьому зміг врятувати товариша. Політик наголошує, що після госпіталю молодий воїн не втратив силу духу і повернувся на фронт захищати Україну. При цьому бойові заслуги Широбокова не змогли вплинути на рішення Петра Порошенка, який відмовився давати українське громадянство «Єсеніну» та ще 149 іноземцям-добровольцям.

За словами Андрія Білецького, таке рішення вже колишнього президента стало яскравою демонстрацією його політичних пріоритетів і цінностей, адже, з одного боку, він подарував українське громадянство політику-втікачу Михайлу Саакашвілі, але при цьому відмовився виконати ту ж процедуру для 150 іноземців, що захищали по суті чужу для них країну.

При цьому народний депутат висловив побоювання, що нинішній статус «нелегалів» для іноземців – учасників АТО несе багато загроз. Наприклад, багато хто з них уже не може повернутися додому, у свою країну.

Як вирішення зазначеної проблеми Андрій Білецький запропонував прийняти закон про спрощене отримання українського громадянства для учасників АТО. Відповідальність за прийняття цього закону, на думку лідера націоналістів, потрібно покласти на Володимира Зеленського. Білецький стверджує, що одного підпису новоспеченого президента буде достатньо для затвердження цього закону.

Лідер політичної партії «Національний Корпус» також підкреслив, що Володимир Зеленський добре знайомий з історією «Єсеніна» та інших іноземних добровольців, оскільки ця проблема обговорювалася під час iForum, на якому був присутній президент. Варто зазначити, що на розповіді про проблеми іноземних бійців Володимир Зеленський тоді відреагував прохолодно, зробивши зауваження, що ця інформація не має відношення до теми форуму.

Зазначимо, днями Володимир Зеленський видав указ, яким скасував рішення п’ятого президента Петра Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії і екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі громадянства України. Указ був оприлюднений на сайті президента України.

Нагадаємо, що Саакашвілі втратив українське громадянство в липні 2017 року. Причиною стала відкрита проти нього кримінальна справа в Грузії.