Адміністрація «Барабашово» пригрозила провокаторам відповідальністю за поширення фейків



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Кращий спосіб боротьби з брехунами, - вважають в прес-службі торгового центру, - це зробити їх відомими

Адміністрація торгового центру «Барабашово» 24 травня заявила про безпрецедентну кількість фейків у засобах масової інформації та соціальних мережах про роботу торгового центру. Майже 20 фейкових інформаційних подач тільки за чотирни місяці 2019 року - такі цифри озвучили учасники прес-конференції, що відбулася в медіацентрі «Час».

У заході також взяли участь незалежні експерти-адвокати Іван Ліберман і Дмитро Ткаченко.

Учасники прес-конференції заявили, що всі випадки неправдивих і маніпулятивних публікацій фіксуються і узагальнюються. На сьогоднішній день, найактивнішими фейкмейкерамі по відношенню до «Барабашово» є представники так званих «ініціативних груп» - нечисленних об'єднань орендарів і колишніх орендарів торгового центру, які проводять дискредитуючу і дестабілізаційну роботу на «Барабашово». Харків'яни отримають об'єктивну інформацію про авторів фейків і їх методах.

«Кращий спосіб боротьби з брехунами, - вважають в прес-службі торгового центру, - це зробити їх відомими. Таким провокаторам ніхто не подасть руки».

Як зазначив Дмитро Ткаченко, одним з етапів рейдерської атаки є інформаційна атака.

«Інформаційна атака направляється як на саме підприємство, так і на юридичну особу, на керівництво, на співробітників і на власників компанії. Таким чином завданням зловмисників є інформаційна дискредитація», - зазначив Ткаченко.

«Ми бачимо певні сюжетні лінії, які розвивають наші опоненти. І це дає нам право говорити про певну зрежисованість даного напрямку », - заявляє керівник прес-служби ТЦ Сергій Зайцев.

Команда адвоката Івана Лібермана вже приєдналася до роботи з виявлення авторів і замовників фейків, які поширюються в соціальних мережах і меседжерах. Юрист вважає, що є всі правові підстави для залучення наклепників до відповідальності. Також буде проведена робота з блокування сторінок у соцмережах, що підтримують поширення неправдивої інформації.

«Є всі підстави для відкриття цілого ряду кримінальних проваджень щодо величезної групи людей, які розбурхали населення міста Харкова, які перешкоджають вільному і нормальному життю міста, зокрема, Київського району. Створюються несприятливі умови для того, щоб функціонували певні юридичні особи і щоб був нормальний спосіб життя», - заявив на прес-конференції Іван Ліберман.

Як стало відомо, останнім часом різко почастішали випадки поширення маніпулятивних інформаційних повідомлень про діяльність ТЦ «Барабашово».

За інформацією прес-служби торгового центру, частота фейковий вкидів зросла у 3-4 рази. Змінився і характер неправдивої інформації. Якщо раніше це були поодинокі публікації, як правило, економічного і господарського характеру, то останнім часом недобросовісні опоненти використовують серії публікацій з соціальною та політичною риторикою. Все це дозволяє говорити, вважають в прес-службі, про сплановані інформаційні атаки, мета яких вже вийшла далеко за межі спроб бізнес-дискредитації. Активизация відверто фейкових вкидів і наклепів, упевнені участники прес-конференції, чітко збігається з наближенням виборчих перегонів у Верховну Раду. Використовуючи позицію підприємців і керівництва торгового центру «Барабашово» без політики», «ініціативники» навмисно взяли курс на політизацію протистояння, намагаючись маніпулювати настроями підприємців. Ці спроби неодноразово були засуджені підприємцями.