Кернес програв апеляцію щодо намету волонтерів



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В ніч на понеділок, 20 травня, невідомі підпалили волонтерський намет «Все для перемоги» Фото: Громадське

Апеляційну скаргу, подану міською радою Харкова, відхилили

Харківський адміністративний суд 20 травня відмовив у задоволенні апеляційної скарги поданої міською радою Харкова на рішення суду першої інстанції щодо заборони використання волонтерського намету на площі Свободи.

Про це повідомляє Громадське.

18 травня суд першої інстанції дозволив залишити намет зі збору допомоги військовим у центрі Харкова. Міськрада оскаржила це рішення суду.

В ніч на понеділок, 20 травня, невідомі підпалили волонтерський намет «Все для перемоги», встановлений на площі Свободи, навпроти будівлі облдержадміністрації в Харкові.

Нагадаємо, 12 травня на площі Свободи у центрі Харкова зібралися півтисячі людей на захист намету «Все для перемоги!», вимагаючи від міської влади захисту цієї локації.

13 травня активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» вдруге за день відстояли намет волонтерів у Харкові «Все для перемоги», що на площі Свободи у центрі міста, від комунальників, які з технікою прибули проводити так званий ремонт.